Des F-16 américains pour la Roumanie ?

Parallèlement à ces déclarations, le ministre de la Défense Mihai Fifor a déclaré que le système Patriot américain arriverait en Roumanie avant la fin de l'année. « Nous attendons la lettre d'approbation des Etats-Unis », a-t-il précisé. Le Département d'Etat américain, à travers l'agence américaine de coopération en matière de Défense et de Sécurité (DSCA), avait déjà donné son accord pour cette FMS en juillet dernier. Le contrat porterait sur sept systèmes Partriot Pac-3 et représenterait 3,9 Md$. Au regard de ce montant, Bucarest a demandé à ce que le règlement soit échelonné.

Si les discussions n'en sont qu'à la phase préliminaire, le ministre pense d'ores et déjà à l'entraînement des pilotes. Afin qu'ils puissent être formés en Roumanie, Mihai Fifor a rappelé l'importance du programme Soim Hawk , aéronef spécifiquement conçu « pour devenir l'avion d'entraînement des pilotes qui opéreront les F-16 », a-t-il annoncé.

Le ministre de la Défense Mihai Fifor a lancé des négociations avec les Etats-Unis pour l'achat de chasseurs F-16 . « Nous n'en sommes qu'au début […] et nous espérons que nous serons capable d'acquérir 36 avions militaires supplémentaires », a-t-il déclaré.

Lors du symposium sur les forces spéciales mondiales, qui s'est tenu à Bucarest les 27 et 28 septembre, le ministre roumain de la Défense a annoncé vouloir acquérir 36 F-16 américains.

