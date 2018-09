Des E-2D Advanced Hawkeye supplémentaires pour le Japon

Le Japon pourrait se doter de neuf avions de surveillance E-2D Advanced Hawkeye supplémentaires.

Le 10 septembre, l'agence américaine pour la coopération en matière de défense et de sécurité a annoncé avoir donné son accord pour la vente au Japon de nouveaux avions de surveillance aérienne et de commandement aéroporté. Au total, ce sont neuf E-2D Advanced Hawkeye, produit par Northrop Grumman, que les forces japonaises souhaiteraient acquérir. Le contrat, qui comprend également des systèmes radios, des systèmes de navigation, des pièces de rechange ou encore le soutien de la flotte, est estimé aujourd'hui à 3,135 Md$.

Si cette FMS est approuvée par le Congrès américain, les neuf E-2D Advanced Hawkeye viendront s'ajouter aux quatre autres appareils d'ores et déjà commandés. Selon l'agence américaine, cette flotte permettra à la Japan Air Self-Defense Force de protéger son territoire et de renforcer sa sécurité intérieure face aux différentes menaces pesant sur le pays insulaire. Ils mèneront des missions de surveillance au niveau de l'espace aérien mais seront également utilisés dans le cadre maritime pour la détection de bâtiments hostiles. Grâce à son radar AN/APY-9, l'E-2D Advanced Hawkeye peut détecter un grand nombre d'objectifs dans un rayon pouvant dépasser les 500 km. « La mission essentielle de cet avion radar est de détecter et de pister toutes les cibles aériennes évoluant dans un rayon d'environ 300 nautiques. Il assure également la sûreté d'une force navale contre les menaces aériennes et de surface grâce à ses capacités de détection, d'identification lointaine, de contrôle et de guidage des avions d'interception », décrit le Ministère des Armées français. Ses capacités de détection lui permettent finalement de participer à de nombreuses missions, en appui des forces terrestres, navales et aériennes.