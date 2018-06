Des drones Triton pour l'Australie

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le 26 juin, le cabinet du premier ministre australien a annoncé un programme pour l'acquisition auprès des Etats-Unis de six drones Triton. Un budget de 1,4 milliard de dollars a été débloqué afin d'acquérir le premier aéronef. Ce montant permettra également de mettre en place un programme de coopération avec la Navy américaine.

La Royal Australian Air Force va se doter de six drones Triton pour des missions maritimes.

