Des drones Reaper armés pour Barkhane avant fin 2019

Par ailleurs Cognac a réceptionné son premier simulateur. Un système qui devrait offrir plus d'autonomie à l' armée de l'Air pour la formation de ses équipages.

Les drones MALE français devraient être équipés de bombes guidées GBU et de missiles Hellfire.

La décision d'armer les drones français avait été annoncée en 2017. La France a déjà réceptionné deux systèmes de drones Reaper Block 1 et doit encore réceptionner deux systèmes de Reaper Block 5. Chaque système est composé de trois vecteurs. Six véhicules ont donc été réceptionnés. Un Reaper a été perdu en novembre 2018. Les autres drones sont basés à Cognac ou à Niamey au Niger dans le cadre de l'opération Barkhane.

