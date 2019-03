Des drones pour observer les grottes sur Mars et sur la Lune

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le 19 mars, l'institut Seti et l'entreprise Astrorobotic ont annoncé avoir réalisé une modélisation 3D d'une grotte remplie de glace, située en Iceland. Cela a été permis par l'emploi d'un drone équipé d'un capteur LiDAR.

Des drones équipés d'un capteur LiDAR ont permis de réaliser un plan 3D d'une grotte en Iceland. La technique devrait permettre de développer un système similaire pour observer les cavités sur Mars et sur la Lune.

