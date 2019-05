Des drones Blackjack pour les Emirats Arabes Unis

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'agence américaine chargée de la coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) a annoncé le 24 mai avoir donné son accord pour la vente de drones tactiques RQ-21A Blackjack aux Emirats Arabes Unis. Ce contrat, qui doit désormais être approuvé par le Congrès américain, porte sur 20 aéronefs.

