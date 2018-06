Des conditions spéciales de certification pour le Bell 525

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

C'est pourquoi la FAA a déclaré que le système de protection de l'enveloppe de vol du Bell 525 doit avoir des limites compatibles avec un certain nombre d'exigences dans les domaines des limite structurelles, d'un pilotage sûr, des vitesses de rotation rotor, de la vitesse de décrochage des pales et des limites de couple moteur.

Ces vibrations ont été notamment aggravées par un système de protection de l'enveloppe de vol qui n'a pas été conçu pour supporter jusqu'à six oscillations par seconde, ce qui a eu pour conséquence une amplification des vibrations.

Il a été déterminé lors de l'enquête du NTSB (le bureau enquêtes et analyses américain) que l'origine de l'accident était due à des défauts de conception du système de contrôle de vol qui ont entraîné une vibration incontrôlable au coyrs d'un essai réalisé à haute vitesse et avec un moteur inopérant.

A la suite de l'accident du prototype et premier exemplaire de l'hélicoptère bimoteur de Bell Helicopter, le Bell 525, qui a entraîné le décès des deux pilotes présents à bord de la machine, la FAA pourrait bien mettre en place un processus de certification spécial pour la machine.

