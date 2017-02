Des Camcopter pour la marine australienne

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

La Marine australienne dispose de nombreux bâtiments porte-hélicoptères susceptibles d'accueillir le Camcopter dont les frégates "Anzac" et "Adelaide" et les bâtiments amphibies "Canberra". Les destroyers "Hobart" sont également équipés d'une plateforme hélicoptères.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.