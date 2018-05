Des C-130 pour l'Allemagne

Le 4 mai, l'agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) a donné son accord pour la vente de six C-130 à l'Allemagne.

Ce sont trois C-130J-30 et trois KC-130J qui pourraient ainsi être remis à l'Allemagne, si le Congrès approuve cette FMS. D'un montant de 1,4 Md$, ce contrat inclut le soutien des équipements ainsi que la formation des personnels.

Cette FMS « contribuera à la politique étrangère et à la sécurité nationale des Etats-Unis en participant au renforcement de la sécurité d'un allié de l'OTAN, lequel est une force de taille pour la stabilité politique et économique de l'Europe », rapporte la DSCA. L'acquisition de C-130 permettra surtout à l'Allemagne de soutenir ses moyens aériens. Ces appareils, produits par Lockheed Martin, peuvent ainsi participer à des missions d'évacuation et d'aérolargage et conduire des opérations de ravitaillement en vol.

Outre les forces aériennes allemandes, les C-130 viendront également appuyer la France, à travers l'escadron franco-allemand établit à Evreux. Cette mutualisation des moyens aériens permettra de réduire les coûts liés à la maintenance mais également de faire face aux difficultés et retards rencontrés par le programme A400M. « Cet escadron de transport aérien permettra un échange illimité des avions, des équipages et des techniciens », détaille ainsi la DSCA.

La capacité de ravitaillement fournit par les C-130J est devenu un élément crucial, notamment au regard des opérations extérieures conduites par la France et l'Allemagne. Le Sahel est un théâtre étendu et pouvoir conduire des ravitaillements en vol grâce aux KC-130J permet aux hélicoptères et aux avions de combat d'opérer dans la durée.