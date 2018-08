Des Boeing supplémentaires pour Luxair

La compagnie Luxair a décidé de se doter de deux Boeing 737.

La compagnie Luxair Luxembourg Airlines a annoncé le 30 juillet avoir acquis deux Boeing 737 supplémentaires, dont elle prendra livraison en mars puis en mai 2019. L'acquisition de ces appareils permettra à la compagnie « de stimuler la croissance et de stabiliser son réseau ».

Avec l'arrivée de ces nouveaux appareils, la flotte de Luxair se composera de 8 Boeing 737 et de 11 Bombardier Q400. Ces nouveaux moyens permettront à la compagnie d'assurer de nouveaux vols et de modifier ses plans de vols. Ainsi, un vol quotidien à destination de Copenhague a été ajouté. De plus, à partir de l'hiver 2018, un vol quotidien supplémentaire à destination de Paris, Milan et Vienne sera également programmé. Par ailleurs, la compagnie desservira désormais Ras Al Kaimah et Marrakech. A l'été 2019, parmi les nouvelles destinations, on retrouvera Marsa, Alam, Split et Mahon. La compagnie ajoutera également un vol hebdomadaire vers Ibiza, Palerme, Malte, Naples, Faro et Kos.

Avec l'ouverture de nouvelles lignes et le renforcement de certaines liaisons, deux destinations ne seront plus assurées, à savoir Stockholm et Turin.