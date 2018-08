Des Black Hawk pour la Lettonie ?

La Lettonie pourrait se doter d'hélicoptères Black Hawk.

Le 3 août, l'agence américaine pour la coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) a annoncé avoir donné son accord pour la vente de quatre hélicoptères UH-60M Black Hawk pour la Lettonie. Cette FMS, qui doit encore être approuvée par le Congrès, représente un montant de 200M$.

La modernisation des forces aériennes de Lettonie, par l'acquisition de ces voilures tournantes, permettra de renforcer leur interopérabilité avec les forces américaines, explique la DSCA. L'achat de ces hélicoptères permettra par ailleurs de mener un large spectre de missions telles que le transport de troupes, des missions anti-terrorisme, la surveillance des frontières, des évacuations médicales, des missions de recherche et sauvetage ou encore de soutien au combat. Si le Congrès donne son feu vert à cette vente, du personnel américain devra rejoindre la Lettonie afin de former les pilotes et les techniciens sur les UH-60M.