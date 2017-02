Des B-1B de l'USAF arrivent à Guam

L'US Air Force a déployé quatre bombardiers lourds B-1B Lancer sur la base aérienne d'Andersen sur l'île de Guam dans le Pacifique. Ce déploiement intervient dans le cadre d'une rotation de 6 mois. Les bombardiers du 7ème Bomber Wings sont accompagnés par plus de 300 aviateurs. Les Lancers ont remplacé la flotte de bombardiers lourds à long rayon d'action B-52H. Depuis 2004, l'USAF déploie régulièrement des bombardiers B-1, B-52H et B-2 Spirit à Guam. Ils constituent une force de dissuasion contre les agissements et revendications chinois dans la région, notamment dans les îles Spratleys.



Les B-1B mèneront à la fois des patrouilles de dissuasion stratégiques de routine et des missions de formation avec les alliés régionaux. "Ils fourniront une capacité de frappe rapide et significative (…) et réassurent les alliés américains en participant à la stabilité de la région", précise un communiqué de presse du Pentagone.