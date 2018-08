Du 3 au 22 septembre, l'Hôtel de Ville de Saint-Louis abrite une exposition qui retrace l'histoire de l'aviation en Région des Trois Pays ainsi que celle de l'aéroport de Bâle-Mulhouse depuis 1946.

L'entrée est libre et cela serait dommage de ne pas en profiter. A compter du 3 septembre et jusqu'au 22 du même mois, le Forum de l'Hôtel de Ville de Saint-Louis abrite en effet une exposition baptisée "Des avions et des hommes : destination EuroAirport". La marque commerciale du seul aéroport binational au monde, l'aéroport de Bâle-Mulhouse. L'exposition retrace cette histoire, du premier aéroport de Bâle, ouvert en 1920 au "Sternenfeld" à Birsfelden, au projet sur la frontière franco-suisse entre Allschwil et Bourgfelden en 1939 après le rejet de plusieurs projets alternatifs en Suisse. La guerre interrompra le projet mais les négociations franco-suisses reprennent dès la fin des hostilités avec le choix d'une implantation plus au nord et un aéroport de Bâle-Mulhouse opérationnel en moins d'un an après d'importants travaux de terrassement et de construction.

Mais, l'exposition ne se limite pas à l'histoire de la plate-forme. Elle s'accompagne de celle de l'aviation en Région des Trois Pays grâce à de nombreuses photographies, de documents et d'objets émanant en partie de la collection du pionnier de l'aviation suisse Werner von Arx. Et c'est là que l'on apprend qu'en 1738, le Bâlois Daniel Bernoulli jetait les bases scientifiques de l'hydrodynamique et que, 50 ans plus tard, le Français Jean-Pierre Blanchard est le premier à décoller depuis Bâle en ballon à hydrogène avant d'atterrir 20 min plus tard à Hégenheim. Enfin, c'est en 1910 que se crée la fabrique Aviatik à Bourtzwiller, dont le terrain d'essai n'est autre que l'aérodrome d'Habsheim.