Des Apaches britanniques déployés en Estonie

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Les Apache rejoignent ainsi en Estonie les Wildcat britanniques. Ils seront mobilisés par l'exercice Sprint Storm et participeront aux opérations de l'Otan conduites dans la région. « Le déploiement de ces hélicoptères viendra renforcer la présence britannique dans les baltiques, connue sous le nom d'Opération Cabrit », avec environ 1 000 membres de l'armée déployés sur place, a annoncé la British Army.

L'armée britannique a annoncé le 15 avril que des hélicoptères d'attaque Apache avaient été déployés en Estonie. Le nombre exact de voilures tournantes concernées n'a pas été précisé. On sait cependant que les hélicoptères y resteront trois mois.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Commandant de Bord et OPL (H/F)

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.