Des Air Tractor AT-802 pour le Kenya ?

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le gouvernement du Kenya avait demandé une vente de maximum de douze AT-802L Air Tractor et de deux AT-504 pour la formation. L’armement inclut des pods roquettes, des missiles antichar Hellfire ou des bombes. Cette possible vente contribuerait à favoriser un partenaire régional fort, chef de file de la sécurité régionale qui entreprend des opérations sensibles contre Al Shabaab, note l'agence américaine.

Le Département d'état américain vient d'approuver une possible vente au Gouvernement kényan pour des avions d'attaque au sol Air Tractor AT-802 avec son armement et sa maintenance associée. Le coût estimé est de 418 millions de dollars. L'Agence américaine a délivré le certificat FMS le 19 janvier 2017.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.