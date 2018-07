Dernier vol orbital du Block 4

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

A son bord, près de 2,7 t de cargaison, dont l’assistant pour astronautes Cimon développé par Airbus Defence and Space, et une extrémité LEE (Latching End Effector) de rechange pour le bras robotique Canadarm2.

Le premier étage effectuait également son second vol, 72 jours après l’envoi du télescope Tess de la Nasa , le 18 avril dernier. En octobre prochain, l’essai de tir avorté de la capsule Dragon Crew sera confié à l’ultime étage Block 4 fonctionnel, qui avait servi pour le lancement de Koreasat 5A en octobre 2017. Mais il s’agira d’un vol suborbital.

Pour son dernier vol orbital, intervenu le 29 juin à 9 h 42 UTC depuis la base de Cape Canaveral (Floride), il devait expédier vers la Station spatiale internationale le vaisseau-cargo Dragon CRS 15 (qui avait déjà servi en juillet 2016 pour la mission CRS 9), et 6 petits démonstrateurs technologiques.

L’envoi, le 29 juin, du vaisseau-cargo CRS 15 de SpaceX vers l’ISS et de démonstrateurs technologiques marquait la fin de l’exploitation du Falcon 9 version Block 4 pour des vols orbitaux.

