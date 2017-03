Déplacement du port PMA 3 de l’ISS

Dimanche, le port d’amarrage PMA 3 de la Station spatiale internationale a été déplacé, dans la perspective d’accueillir l’an prochain les vaisseaux commerciaux CST-100 Starliner et Dragon Crew.

Vendredi 24 mars, à l’occasion de la sortie extravéhiculaire US EVA 39, l’Américain Shane Kimbrough avait déconnecté quatre câbles de chauffage du port d’amarrage PMA 3 (Pressurized Mating Adapter), en vue de son déplacement vers une autre zone de la station.

Celui-ci est intervenu dimanche 26 mars, réalisé à l’aide du bras robotique Canadarm2 de la station par les équipes du centre Johnson de la Nasa à Houston (Texas) : PMA 3 a été transféré du module Tranquility au port zénith du module Harmony. PMA 3, qui n’a servi qu’une seule fois à l’amarrage d’une navette (lors de la mission STS-98, en février 2001), connaîtra ainsi une seconde vie en 2018 : équipé de l’adaptateur IDA 3 (International Docking Adapter), qui doit être livré par le Dragon CRS 16, il pourra accueillir les futurs vaisseaux commerciaux CST-100 Starliner de Boeing et Crew Dragon de SpaceX.



EVA 41 jeudi 30 mars et records en vue.

C’est la troisième fois depuis sa livraison en octobre 2000 que le port d’amarrage était ainsi déménagé. Le 30 mars, Shane Kimbrough et Peggy Whiston effectueront une nouvelle EVA pour raccorder son système de chauffage. Ils ajouteront également des protections contre les micrométéorites sur le port du module Tranquility désormais libre et autour des jonctions entre PMA 3 et le module Harmony.

L’astronaute américaine réalisera alors sa huitième EVA, constituant un nouveau record féminin mondial. Une troisième sortie devrait ensuite intervenir le 6 avril, avec Shane Kimbrough et Thomas Pesquet, qui égalera le record français de Philippe Perrin, auteur de trois EVA au cours d’une même mission, en juin 2002.