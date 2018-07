Démarrage officiel de l’Observatoire spatial du climat

L’initiative lancée par le Cnes il y a six mois prend forme.

Le 28 juin, lors du 6e Toulouse Space Show et à l’occasion de la table ronde « Space Climate Observatory: Toward a World Observatory on the Impacts of Climate Change » (Observatoire du climat spatial : vers un observatoire mondial sur les impacts du changement climatique), Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et Jean-Yves Le Gall, président du Cnes, ont officiellement lancé l’observatoire spatial du climat SCO (Space Climate Observatory).

Initié par le Cnes fin 2017 à la veille sommet « One Planet Summit » organisé à Paris par le Président de la République française, le SCO entend répondre à l’urgence de l’adaptation au changement climatique, en mutualisant et harmonisant au niveau mondial les données climatiques obtenues depuis l’espace. Il rassemble d'ores et déjà les agences spatiales de l'Europe, de la Chine, de l'Inde, d'Israël, de la Russie, du Mexique, du Maroc et des Émirats arabes unis, ainsi que l'Unoosa (United Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales).

Version beta d'un site Internet.

Participaient à la table ronde sur le SCO de nombreux experts internationaux, dont le représentant de l’Union Africaine, le représentant du programme climat du Groupe intergouvernemental sur l’observation de la Terre GEO (Group on Earth Observations), ainsi que des représentants du Ministère de la Transition écologique et solidaire, de Météo France et du Cnes.

Sur le stand de ce dernier présent au Toulouse Space Show, une première version du site Internet du SCO, élaboré avec l’Agence spatiale chinoise, le Centre royal de télédétection spatiale du Maroc et la communauté scientifique, a été dévoilée : www.spaceclimateobservatory.org