Delta veut monter au capital d'Aeromexico

Delta Air Lines vient d'annoncer qu'elle lançait une offre pour se porter acquéreur de 32% supplémentaires dans le capital de Grupo Aeromexico, pour un montant évalué à 590 millions de dollars (552,3 M€).

La compagnie américaine posséde pour l'instant 4,2% du capital de sa consoeur mexicaine de l'alliance Skyteam et souhaiterait à terme acquérir encore 12,8% supplémentaires. Si la totalité de l'offre est couronnée de succès, Delta pourrait donc se retrouver à la tête de 49% du capital d'Aeromexico.

Au delà du fait qu'elles sont partenaires dans Skyteam, Delta et Aeromexico ont reçu en décembre 2016 une approbation provisoire du DOT (Département d'Etat américain des Transports) et de l'autorité de la concurrence mexicaine (COFECE) pour la mise en place d'une joint venture entre les Etats-Unis et le Mexique, ainsi qu'une immunité anti trust, qui leur permettrait d'harmoniser leurs tarifs.