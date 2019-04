Delta TechOps rejoint le réseau MRO du P&W GTF

La branche MRO de Delta Air Lines vient de rejoindre le réseau de Pratt & Whitney pour la maintenance des moteurs GTF dans leurs versions PW1100G-JM et PW1500G qui équipent les Airbus A320neo et A220 de la compagnie aérienne.

Conséquence logique de la décision de Delta Air Lines de s'équiper en Airbus A220 et en A320neo propulsés par des Pratt & Whitney PW1100G-JM, la branche MRO de la compagnie aérienne vient d'intégrer le réseau MRO GTF du motoriste qui compte d'ores et déjà deux ateliers Pratt & Whitney aux Etats-Unis : celui de Colombus (Géorgie) et celui de West Palm Beach (Floride). S'ajoutent ceux de MTU Aero Engines et de Lufthansa Technik en Europe ainsi que ceux de Eagle Services Asia (Singapour) et de la Japanese Aero Engines Corp. Delta Air Lines a commandé 90 A220 fermes dans les deux versions ainsi que 100 Airbus A321neo ACF fermes auxquels s'ajoutent 100 options. De quoi donner du travail à Delta TechOps.