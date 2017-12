Delta prend commande de 100 A321neo ACF

La comagnie américaine Delta Air Lines a finalisé le 14 décembre une commande de 100 Airbus A321neo ACF (Airbus Cabin Flex configuration). Ces nouvelles configurations de monocouloirs permettent grâce notamment à des modifications de portes d'entrée et des galleys et toilettes modulaires de proposer une configuration standard de 206 sièges en configuration bi-classe et d'atteindre une capacité maximale de 240 sièges, au lieu de 230 dans la version classique. L'Airbus A321neo ACF est motorisé par des Pratt&Whitney PW1133G-JM, avec un rayon d'action étendu à 4000 miles nautiques (soit plus de 7400 kilomètres). Ces avions seraient donc en théorie capables de traverser l'Atlantique.

L'annonce de Delta sur l'A321neo ACF suit plusieurs commandes de la compagnie américaine chez Airbus ces dernières années. Elle a notamment en commande un total de 117 A321ceo, motorisés de CFM56.

Avec un total de 5300 commandes pour 96 compagnies clientes depuis son lancement en 2010, la famille A320neo détient à présent 60% du marché des monocouloirs.

A la fin du mois de novembre, Delta exploitait une flotte Airbus de 196 appareils : 150 avions de la famille A320, 42 A330 et quatre A350 XWB.