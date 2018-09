Delta passera en quotidien sur Paris-Los Angeles en 2019

La compagnie aérienne américaine Delta, partenaire d'Air France-KLM dans Skyteam, a annoncé qu'elle passerait à l'été 2019 son service sur la ligne Paris CDG-Los Angeles en exploitation quotidienne. Cette ligne est actuellement opérée trois fois par semaine.

Le service quotidien débutera très exactement le 17 juin 2019 à bord d'un Boeing 777-200. Les futurs passagers auront aussi l'occasion de découvrir la nouvelle suite Delta One mise en ligne pour la première fois sur ce trajet. Le vol décollera à 15h15 chaque jour et arrivera le même jour à Los Angeles à 18h25 heure locale. Dans l'autre sens, le vol décollera de Los Angeles à 12h00, heure locale, pour arriver à Paris à 7h55 le lendemain.

Simultanément avec cette ouverture du 17 juin 2019, une seconde liaison quotidienne entre Paris et New York-JFK, exploitée en A330-300, sera lancée. Tous les vols seront exploités en coopération avec Air France, KLM et Alitalia, partenaires de Delta sur la co-entreprise transatlantique. Le partenariat permettra de proposer jusqu'à quatre vols quotidiens sans escale vers Los Angeles et sept liaisons quotidiennes vers New York.