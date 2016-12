Delta introduira une nouvelle classe eco premium fin 2017

La "Delta Premium Select" sera disponible à la fin de l'année prochaine sur les Airbus A350 de la compagnie.

La compagnie américaine Delta présentera à partir de la fin d'année 2017 une nouvelle cabine premium economy, baptisée "Delta Premium Select", qui sera disponible sur certains vols internationaux. Elle sera notamment présente sur les Airbus A350 de la compagnie membre de l'alliance Flying Blue. Les avions comporteront 48 sièges Delta Premium Select, ainsi que 32 suites Delta One et 226 sièges de classe économique. Delta Premium Select apparaîtra dans les Boeing 777 de 2018.

Les cabines Delta Premium Select proposent plus d'espace entre les sièges, avec près d'une mètre de "pitch" (écartement entre le siège et le siège précédent). Ils ont une largeur de 48 centimètres et une inclinaison sur 18 centimètres. Ils disposent aussi d'accoudoirs et de repose-pieds ajustables. Des couvertures, un oreiller et une trousse de voyage sont aussi proposés aux passagers. Côté divertissement, les sièges sont équipés d'écrans de 13,3 pouces (33,8 cm) HD, avec un large choix films, de jeux et de musiques proposés par Delta Studio, accompagnés d'écouteurs à réducteur de bruits. Enfin, les passagers Delta Premium Select bénéficient du service SkyPriority avec un enregistrement et débarquement prioritaire.