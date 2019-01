Delta Air Lines ouvre l'année 2019 avec 15 Airbus A220 de plus

Compagnie de lancement de l'Airbus A220 aux Etats-Unis, Delta Air Lines en commande 15 de plus, des A220-300, et convertit 35 A220-100 de la commande initiale en A220-300.

Le petit dernier de la famille Airbus, l'A220, autrefois Bombardier CSeries, commence l'année 2019 avec une commande pour 15 exemplaires fermes. Elle émane de Delta Air Lines, cliente de lancement aux Etats-Unis du Bombardier CSeries depuis renommé Airbus A220. La compagnie aérienne a choisi le modèle de plus grande capacité, l'A220-300, et profite de cette nouvelle commande pour convertir 35 des 75 Airbus A220-100 initialement commandés pour le modèle de plus grande capacité. Delta Air Lines a donc désormais commandé 50 A220-300 et 40 A220-100. Des appareils exclusivement motorisés par des Pratt & Whitney PW1521/1524G. Delta Air Lines doit mettre en service son premier Airbus A220-100 en service.