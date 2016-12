Delta Air Lines annule 12 Boeing 787-8

Delta Air Lines vient d'annuler une commande pour 12 Boeing 787-8. Une commande initialement passée par Northwest Airlines en 2005 avant la fusion entre les deux compagnies aériennes, trois ans plus tard. Par contre, Delta Air Lines confirme ses achats sur un total de 120 Boeing 737-900ER commandés en deux fois et dont les livraisons s'échelonnent jusqu'à fin 2020.

Delta Air Lines a également commandé 25 Airbus A350XWB et 25 A330neo. Un contrat qui n'est, par contre, pas remis en cause par la compagnie aérienne. Le contrat passé par Northwest Airlines portait sur les 18 exemplaires annulés auxquels s'ajoutaient des droits d'achats et des options sur 50 autres Boeing 787.

Northwest Airlines devait réceptionner son premier 787 au mois d'août 2008 suivi de cinq autres d'ici à la fin de la même année. Les livraisons des 12 autres exemplaires devaient se réaliser en 2009 et 2010. Les retards rencontrés par le programme 787 et la fusion de Northwest Airlines avec Delta Air Lines ont remis en cause cette commande.

En 2010, Delta Air Lines avait confirmé les 18 Boeing 787-8 mais décidé de repousser leurs livraisons à 2020-2022.