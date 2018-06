Delta a ouvert un Paris-Los Angeles direct

Delta a lancé un vol direct Paris-Los Angeles le 18 juin, exploitée trois fois par semaine. Le vol DL157 décolle de Paris tous les dimanches, mercredis et vendredis à 15h15 (arrivée à Los Angeles à 18h25 le même jour) et les retours de Los Angeles sont opérés les jeudis, samedis et mardis à 12h00 (arrivée à Paris CDG le lendemain à 7h55). Le vol est effectué en Boeing 777-200 de 291 sièges vient compléter le vol quotidien opéré par Air France.

Au départ de Los Angeles, Delta assure plus de 170 vols quotidiens à travers le reste des Etats-Unis. Les passagers voyageant de Paris à Los Angeles bénéficient de correspondances notamment vers Honolulu, San Diego, San Francisco, Sacramento, Phoenix, Albuquerque et Tucson. Les clients Delta One (classe affaires) au départ de Los Angeles à destination de Paris, bénéficient d'un accès à un tout nouveau comptoir d'enregistrement Delta ONE et de ses services exclusifs : plus grande proximité de l'entrée de l'aéroport pour réduire le temps pour se rendre à la porte d'embarquemen, une zone d'enregistrement privée avec un espace de détente pour profiter d'une collation et d'une boisson gratuite au bar pendant que Delta s'occupe de l'enregistrement des bagages, contrôle de sécurité express, accès gratuit aux Delta Sky clubs (lounges situés au niveau de la mezzanine des terminaux 2 et 3.