Delta à nouveau victime d'une panne informatique

Du 8 au 12 août 2016, Delta avait déjà subi une "panne systémique" qui avait entraîné l'annulation de 2 300 vols. Elle avait causé des retards et de très fortes perturbations partout dans le monde, y compris à Paris. Cette défaillance majeure avait coûté au total 150 millions de dollars à la compagnie membre de Skyteam.

Une nouvelle panne informatique a entraîné de fortes perturbations des vols de la compagnie américaine Delta, dimanche et lundi matin. Le transporteur a annulé 180 vols dans la journée de dimanche et 80 autres dans la matinée de lundi. Le temps que les vols se rétablissent, les perturbations ont entraîné de longues heures d'attente pour les passagers à bord des différents aéroports américains où Delta est présente, notamment sur son hub principal d'Atlanta.

