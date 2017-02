Delair-Tech triple son chiffre d'affaires

Delair-Tech a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 M$ en 2016. Trois fois plus que l'année précédente (2 M$). En 2014, les recettes de la jeune société créée en 2011 s'étaient élevées à 1,3 M$. L'Europe a généré 49 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016. L'Asie arrive derrière (24 %), suivie de l'Amérique du Nord (13 %). Avec le rachat de la société Gatewing en octobre 2016 et ses bureaux aux Etats-Unis ainsi qu'à Singapour, Delair-Tech devrait continuer son expansion à l'international en 2017.

C'est une des trois priorités stratégiques de l'entreprise en 2017. Les deux autres sont une structuration de l'offre par secteur d'activité et la conception de drones de seconde génération. Delair-Tech a réussi à lever 25 M$ dont 15 M$ au début 2016. Depuis 2011, l'entreprise a consacré 7 M$ à son effort de R&D dans le domaine des drones et des outils logiciels de traitement de données. Au DT18 des débuts sont venus s'ajouter le DT26X et le UX5.

Delair-Tech a produit 778 drones l'année dernière et la flotte en service a réalisé plus de 19 500 vols au cours desquels ont été accumulées un peu de 49 000 heures. Cela représente aussi près de 310 000 km parcourus et près de 4 millions de prises de vue. L'autre objectif est d'affiner l'offre aux besoins particuliers du client, afin "que la chaîne d'outil drone s'intègre de la manière la plus simple possible dans les process existants des utilisateurs industriels".