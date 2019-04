Déjeuner-Conférence le 24 mai avec le Général Michel GRINTCHENKO, Commandant de l'ALAT

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

11h30 - 12h15 Accueil et apéritif

L'ALAT est plus que jamais au coeur des enjeux de sécurité. Le Général Grintchenko débattra de ces différents défis avec les acteurs de l'industrie et de la Défense le 24 mai 2019, à l'Aéroclub de France .

Comme son nom l'indique, elle doit concilier une exigence double. Tout d'abord, elle doit se conformer comme n'importe quelle autre aviation aux standards du monde de l'aéronautique, aux normes rigoureuses s'appliquant à préserver au maximum ces matériels rares et chers que sont les avions et les hélicoptères .

L'ALAT en 2019, entre consolidation et continuité. Air&Cosmos Events organise un déjeuner-conférence exceptionnel avec le Général Grintchenko, à l'Aéro-Club de France, le 24 mai. Participation de 90,75€.

