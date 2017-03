Déjeuner-Conférence Air et Cosmos le 24 mars avec le Général Mercier, Commandant allié Transformation OTAN

Conférence exceptionnelle

Orateur : Général Denis Mercier

Thème : "Innovation numérique : civils et militaires à la croisée des chemins."

Lieu : AéroClub de France, Paris.

Date : vendredi 24 mars, de 12h à 14h.

"Le monde change et le numérique y prend une place croissante. Pourtant, la révolution numérique n’en est qu’à ses prémices et chacun y sera confronté. Face à de tels défis, une collaboration s’impose, entre civils et militaires, industriels et opérateurs. Les militaires sont prêts à en être les moteurs de l’innovation numérique, de ses conséquences, mais aussi de l’utilisation de ces nouveaux moyens, des nouveaux réseaux. Au cœur de ces enjeux, le Général Denis Mercier, Commandant de la transformation de l’OTAN, ancien Chef d’Etat-major de l’Armée de l’air, viendra présenter le 24 mars 2017 à Paris sa vision de l’innovation numérique et du new deal qu’il voit et espère entre civils et militaire en vue de réussir ensemble la mutation numérique qui s’annonce."

Participation : 125€ ht (ou 100€ ht pour les Abonnés à Air&Cosmos magazine : merci de vous munir de votre numéro d'Abonné lors de votre inscription)

INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant, nombre de places limité.