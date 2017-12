Défense : vers une réforme en profondeur du MCO

La ministre des Armées, sur la base du rapport Chabbert, annonce une réforme de grande ampleur du MCO aéronautique des forces avec une nouvelle gouvernance et une meilleure coordination entre les armées et les industriels.

S'appuyant sur le rapport commandé à Christian Chabbert, "professionnel reconnu et indépendant"; la ministre des Armées, Florence Parly, vient de dévoiler les grandes lignes de la réforme en profondeur du MCO du parc aéronautique des forces. Objectif : "supprimer les interfaces inutiles, aligner les travaux dans une logique de performance, accorder des responsabilités globales de bout en bout et sans dilution". Dès le 1er 2018, sera créé la direction de la maintenance aéronautique, DMAé, "qui deviendra la direction exécutive pour assurer la maîtrise d'ouvrage du MCO aéronautique". Un service interarmées relevant du chef d'Etat-major des armées et son directeur responsable de la performance du MCO aéronautique".

La DMAé aura pour priorité de généraliser "le recours à des contrats de soutien longs et globaux qui responsabiliseront de bout en bout un industriel unique". Il s'agit "d'éviter ce qui est aujourd'hui organisé pour l'hélicoptère Tigre avec plus de 30 contrats différents que la SIMMAD doit piloter en essayant d'en organiser la cohérence". Autre mesure en profondeur : "en métropole et pour chaque aéronef, tous les travaux, étatiques ou privés, seront coordonnés par un maître d'oeuvre industriel unique et regroupés pour mieux chaîner les opérations aboutissant à la disponibilité et en démêler les noeuds". Une mesure quasi immédiate puisque "la verticalisation et la globalisation des contrats avec la nouvelle coordination des relations entre les armées et les industriels sont mises en place sans attendre sur toutes les flottes hélicoptères ainsi que sur les contrats arrivant à échéance dans les prochains dix-huit mois, y compris le Rafale".