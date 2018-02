Défense : la Suisse prévoit un budget de 2Md de francs en 2018

Le département fédéral de la Défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a publié le 14 février ses ambitions budgétaires pour l'année 2018. Un budget de 2 Md de francs est demandé pour moderniser les équipements des armées.

« Avec le message sur l'armée 2018, le Conseil fédéral demande aux chambres fédérales trois crédits d'ensemble d'un montant de 2 053 Md de francs », rapporte le DDPS. Ce budget se décompose en trois volets. L'un est consacré aux programmes d'armement et représente 848 M de francs, un second, de 742 M de francs, est destiné aux crédits-cadres pour les matériels et un dernier de 463 M de francs est dédié au programme immobilier.

Concernant les programmes d'armement, un effort particulier est fait au niveau des radars de surveillance de l'espace aérien Florako. « Dans le domaine de la conduite au sein des forces aériennes, un maintien de la valeur des radars secondaires (114M de francs) et des radars primaires (16M de francs) est entre autre demandé », précise de DDPS. Ces 16M viennent s'ajouter aux 91M déjà investit dans la modernisation des radars primaires au titre du budget 2016. Le système de radiocommunication doit lui aussi être modernisé afin de garantir l'efficacité du système de surveillance. Ce volet hérite d'un budget de 126M de francs.

En parallèle, une part importante des budgets est consacrée aux hélicoptères Cougar. Après avoir modernisé ses 15 Super Puma entre 2010 et 2014, la Suisse engage la rénovation de ces voilures tournantes Cougar. Dans l'objectif de prolonger leur durée de vie jusqu'en 2030, 168M de francs seront consacrés à leur modernisation. Le système d'autoprotection des 10 voilures tournantes devra ainsi être rénové, « faute de quoi l'hélicoptère ne pourra plus être engagé dans des zones de conflits ou dans des régions à risque », annonce le DDPS. Outre le système d'autoprotection, la modernisation des Cougar repose également sur l'intégration de nouveaux appareils radio, « un système d'identification ami ou ennemi de la nouvelle génération ainsi que l'ajout de la capacité à réaliser des procédures d'approche par satellite », met en avant le DDPS. Le viseur de casque ainsi que le système d'alerte seront également remplacés.

Enfin, toujours au niveau aérien, le DDPS demande pour la première fois « la mise hors service de systèmes d'armes principaux ». 27 avions de combat F5 Tiger devraient être retirés du service. Les 26 autres continueront d'opérer aux côtés des F/A-18.