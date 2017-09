Défense anti-missiles : Succès d'un tir de SM-6

Un missile SM-6 tiré depuis un navire de l'US Navy a intercepté une cible simulant un missile balistique moyenne portée.

Le 30 août, au large d'Hawaï, un missile de défense aérienne SM-6, tiré depuis le destroyer "USS John Paul Jones" (DDG 53, du type Arleigh Burke) de l'US Navy a intercepté une cible simulant un missile balistique moyenne portée. Ce tir a été désigné "Flight Test Standard Missile (FTM) 27 Event 2".

Selon l'US Navy il s'agit du second succès d'un tir d'interception réalisé à l'aide d'un missile SM-6. La cible tirée depuis le polygone de Kauai a été détecté puis poursuivi par le radar AN/SPY-1 du "John Paul Jones".

Le SM-6 est le successeur du SM-2 Block IV. Le premier tir d'essai de ce missile conçu par Raytheon depuis un bâtiment de l'US Navy a eu lieu en juillet 2015. Le second tir d'un SM-6 avait été réalisé en décembre 2016. Ce tir, déjà réalisé depuis le "John Paul Johns", avait lui aussi été considéré comme un succès. La production en série du SM-6 a été lancée en avril 2015 et plus de 315 missiles ont déjà été livrés.