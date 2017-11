Dedienne Multiplasturgy rachète CG.Tec Injection

L'acquisition de ce spécialiste de l'injection plastique de très haute précision permet à Dedienne Multiplasturgy de compléter son offre de transformateur de composites et de polymères hautes performances.

Dedienne Multiplasturgy vient de racheter la société CG.Tec Injection implantée à Frasne dans le Doubs. Créée en 1997, CG.Tec Injection maîtrise des technologies très précises qui viennent compléter le savoir-faire de Dedienne Multiplasturgy de pièces en plastiques techniques et composites hautes performances à haute valeur ajoutée. "Quand nos équipes parlent en centièmes de mm, celles de CG.Tec parlent en microns", précise Pierre-Jean Leduc, président de Dedienne Multiplasturgy.

"Outre son savoir-faire dans la fabrication de moules de précision et l'injection de pièces plastiques miniatures, CG.Tec a su développer en interne une robotique 6 axes polyvalente conférant flexibilité pour des productions très variées associée à des contrôles optiques très poussés. L'expertise de cette société est à la confluence de deux facteurs : l'expérience acquise par les employés sur des projets hautement techniques et un niveau d'investissement soutenu en mécanique, injection, robotique et métrologie", commente-t-on chez Dedienne Multiplasturgy dont le chiffre d'affaires passera à 67 M€ en 2017 dont plus de 40 % à l'international.