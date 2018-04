Dedienne Aerospace sur le moteur GE9X

General Electric a choisi Dedienne Aerospace en tant que licencié officiel pour les outillages de son moteur GE9X qui propulsera les Boeing 777-8 et 777-9.

Dedienne Aerospace vient d'être sélectionné par General Electric comme licencié officiel pour les outillages du plus gros moteur du monde, le GE9X, qui propulsera les Boeing 777-8 et 777-9. Dedienne Aerospace sera donc, dès cette année, le fournisseur officiel pour la vente, la maintenance, la calibration, la location et le service après-vente des outillages du General Electric GE9X. Des solutions complètes disponibles dans le monde entier puisque Dedienne Aerospace dispose d'ores et déjà d'infrastructures à Singapour, à Dubaï mais aussi en Europe et en Chine. Sans oublier les Etats-Unis où Dedienne Aerospace ouvrira une usine à Cincinnati "pour servir l'ensemble des opérations dédiées à GE Aviation, au programme GE9X ainsi qu'à tous les clients General Electric". Avec une première étape : approvisionner les clients du GE9X en outillages pour l'entrée en service commercial du GE9X. Les Boeing 777-8 et 777-9 comptent actuellement un client en Europe, Lufthansa avec 20 exemplaires fermes; trois en Asie (Singapore Airlines, Cathay Pacific et All Nippon Airways pour un total de 61 appareils fermes) et trois clients au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways et Etihad qui ont commandé 235 Boeing 777-8 et 777-9.