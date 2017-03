Declic : le mini-laboratoire de physique des fluides reprend du service

L'instrument franco-américain a débuté en octobre dernier un second séjour sur l'ISS, après deux ans de maintenance. La première session avec des scientifiques réunis au Cadmos est intervenue le 27 février.

Declic (Dispositif d’Etude de la Croissance et des LIquides Critiques) est un mini-laboratoire optique et mécanique multi-utilisateur. Utilisé à bord de la Station spatiale internationale, il a été imaginé pour l’étude de la solidification et de ces fluides supercritiques, à basse et haute température, en l’absence de perturbations dues à la pesanteur. Il s'inscrit dans la lignée de précédentes expériences françaises embarquées sur la station Mir ou la navette spatiale (fours Alice et Mephisto). Son développement a été financé par le Cnes, tout comme le segment sol, et réalisé avec l'Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux et le Laboratoire Matériaux et Microélectronique de Provence, dans le cadre d’une coopération bilatérale entre le Cnes et la Nasa. Les opérations avec les scientifiques sont assurées depuis le Cadmos , le centre d'aide au développement des activités en micropesanteur et des opérations spatiales du Cnes, à Toulouse.

Seconde jeunesse.

Declic a été livré une première fois sur l'ISS en août 2009, installé à bord du laboratoire japonais Kibo, et mis en service en octobre suivant. Après cinq ans d'utilisation, il a été rapatrié sur Terre, afin de subir des opérations de maintenance (effectuées par la société EREMS à Toulouse). Puis il a été renvoyé vers l'ISS le 24 octobre dernier, à l'aide du vaisseau-cargo Cygnus OA-5. Redémarré fin novembre, il a déjà été utilisé lors de deux séances (de 3 semaines), et une troisième a démarré le 27 février.