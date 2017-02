Début du chantier de refonte du "Charles de Gaulle"

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Il s'agit d'un chantier majeur qui durera 18 mois. On parle de refonte à mi-vie car elle intervient 15 ans après l'entrée en service du bâtiment. (NDLR :En réalité la durée de vie du bâtiment pourrait excéder les 30 ans). Le "Charles de Gaulle" bénéficiera de plusieurs opérations d'entretien (Dont le rechargement du combustible nucléaire) mais aussi de travaux de modernisation. Selon la Marine Nationale le chantier permettra d'accroitre l'interopérabilité du bâtiment avec les marines alliées, de moderniser le système de combat (Avec notamment un nouveau radar) et d'optimiser les installations aviations suite au passage au "Tout Rafale".

