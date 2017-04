Début des essais en mer du futur "Gerald Ford"

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le programme "Gerald R. Ford" a souvent été critiqué pour ces dépassements de budget. Selon un rapport de la cour des comptes américaine, entre 2008 et 2015, les coûts estimés des trois porte-avions de cette classe ont augmenté de 22,9 % (CVN 78), 23,5 % (CVN 79) et 25,7 % (CVN 80). Le coût total du CVN 78 est désormais proche des 13 Md$.

Il s'agit là de la première sortie en mer du premier représentant de cette nouvelle classe de bâtiments. Le "Gerald R. Ford" est équipé d'un ensemble de systèmes innovants dont les catapultes électromagnétiques EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) et le système de brin d’arrêt AAG (Advanced Arresting Gear).

Il s'agit d'essais constructeurs, ils auront lieu avec à bord, l'équipage du bâtiments mais aussi des techniciens des chantiers Huntington Ingalls Industries - Newport News Shipbuilding (HII-NNS) et des experts du Naval Sea Systems Command chargés de superviser les travaux pour l'US Navy.

