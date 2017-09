De vues d'artistes du HH-60W

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le contrat pour le remplacement des Pave Hawk a été notifié à Sikorsky en juin 2014. Le programme HH-60W a passé la phase de conception préliminaire PDR (Preliminary Design Review) en mai 2016. Un an plus tard le programme a franchit le jalon du CDR (Critical Design Review) permettant de lancer l'assemblage d'un premier appareil puis les essais. Le premier vol du HH-60W est prévu pour 2018.

Le HH-60W est un dérivé du UH-60M Black Hawk dont la capacité d'emport en carburant a été accrue ainsi que la taille de la soute. L'appareil sera équipé de moteurs GE T700-701D et de rotors en composite. Les structures sont conçues de façon à limiter la corrosion et à garantir la manoeuvrabilité de l'appareil même à haute altitude annonce Lockheed Martin.

