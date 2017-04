DCNS livre à la Marine Nationale sa 4ème FREMM

La Marine française a réceptionné, le 11 avril, la FREMM Auvergne. Cette frégate multi-missions porte à quatre le nombre de bâtiments de ce type livrés à la France.

Le bâtiment a été construit par DCNS. Au total le programme comprend 10 frégates, 8 pour la France et 2 pour l'export. La Marine nationale en avait déjà réceptionné 3 : l'Aquitaine en 2012, la Provence en 2015 et la Languedoc en 2016. Le Maroc et l'Egypte sont également équipés de FREMM. Rabat a receptionné la Mohammed VI en 2014 et Le Caire la Tahya Misr en 2015.

Les FREMM fançaises sont équipées du radar multifonctions Herakles de Thales, du missile de croisière naval, des missiles Aster et Exocet MM40, tous produits par MBDA, et de torpilles MU90, indique DCNS. Elles ont aussi été conçues pour pouvoir embarquer un hélicoptère NH90.

La livraison des prochaines frégates, Bretagne et Normandie, aura lieu en 2018 et 2019. Enfin, les deux dernières frégates, Alsace et Lorraine, seront remises à la Marine française entre 2021 et 2022 dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire. Elles seront dotées de capacités de défense aérienne.