DCI propose une formation en guerre électronique

Défense Conseil International (DCI) a annoncé, le 18 octobre l'ouverture de sa formation en guerre électronique. Elle vise à transférer les compétences nécessaires aux pilotes afin qu'ils puissent protéger leurs plateformes.

Ce module de formation ambitionne ainsi de « renforcer la protection des hélicoptères et, plus largement, des plateformes lentes », rapporte DCI. Les autrichiens et les belges seront les premiers à en bénéficier. Cette formation a d'ailleurs été conçu à partir des besoins des Etats-majors de ces deux pays européens. Organisée sur une semaine, elle prend également en compte le contexte évolutif des menaces auxquels les aéronefs doivent faire face. Ainsi, JM Palagos, PDG de DCI a déclaré : « l'évolution rapide des menaces, des matériels et des technologies liés à la guerre électronique, exige une actualisation permanente des connaissances ».

Cette familiarisation avec les moyens de lutte contre la guerre électronique intègre les enjeux liés à la détection des menaces pouvant impacter les aéronefs. La formation se concentre sur « les domaines de l'acoustique, de l'infrarouge et de l'électromagnétique », précise DCI.