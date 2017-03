DCI crée sa première joint-venture en Malaisie

Helang Flying Academy, le premier centre de formation hélicoptère à vocation régionale, vient de naître en Malaisie. Les parents, Défense Conseil International (DCI) et la société malaisienne Major Flagship Sdn Bhd (MFSB), viennent de s'engager sur les premiers investissements. La décision de créer la joint-venture avait été officialisée en septembre 2016. Plus de 13 M€ seront donc investis dans des installations modernes basées à Ipoh en Malaisie et dans un parc d'hélicoptères composé de mono et de biturbines dont les quatre premiers seront livrés en 2017.

DCI va promouvoir les synergies entre Helang Flying Academy et son centre international de formations hélicoptères de Dax, colocalisé avec Helidax et équipé des mêmes monoturbines : des H120 d'Airbus Helicopters. Le centre de formation vise à satisfaire les importants besoins de la Malaisie en termes de formations hélicoptères. Mais, l'ambition est aussi clairement régionale.

"Helang Flying Academy est dimensionnée pour répondre au besoin des pays voisins, notamment des membres de l'ANASE", souligne le président de DCI, Jean-Michel Palagos. L'école formera une trentaine de stagiaires malaisiens et des pays de l'ANASE en 2017 et 2018, estime DCI. Avec l'objectif de capter à terme plus de 50 % de la demande en formation ab initio malaisienne. Pour autant, DCI viendra aussi en appui sur les formations opérationnelles spécifiques. Helang Flying Academy aura également vocation à se diversifier dans la simulation et dans la formation des pilotes d'avion.