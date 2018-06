David Neeleman veut lancer une nouvelle low cost US

Le "gourou" américano-brésilien de l'aérien, fondateur de la compagnie JetBlue, et qui est actuellement actionnaire des compagnies TAP Portugal et Aigle Azur, est en train de lever 100 millions de dollars pour créer une nouvelle compagnie ultra low c

L'homme d'affaires américano-brésilien David Neeleman est repris par la fièvre entrepreneuriale. D'après le site spécialisé américain Airline Weekly, ce dernier projette de lancer une toute nouvelle compagnie ultra low cost aux Etats-Unis, baptisée Moxy Airways, pour laquelle il aurait passé une commande de 60 Bombardier CS300. Le premier d'entre eux devrait arriver en 2020. Moxy Airways cherche à lever 100 millions de dollars pour débuter ses opérations à cette même date, rapporte Airline Weekly. David Neeleman a pour l'instant refusé de commenter l'information.

David Neeleman, né à Sao Paulo, mais ayant grandi aux Etats-Unis, a la double nationalité brésilienne et américaine. Il est le fondateur de la compagnie JetBlue en 2000 et a aussi été à l'origine du lancement des compagnies Morris Air, avant qu'elle soit rachetée par JetBlue, mais aussi WestJet (Canada) et Azul (Brésil). Depuis 2015, il est aussi actionnaire de la compagnie portugaise TAP Portugal. Tout récemment, il est entré au capital de la compagnie Aigle Azur via sa holding DGN Corporation en rachetant les 32% du capital de la compagnie qui était encore détenu par le groupe Weaving (ex-Go Fast) dirigé par la famille Idjerouidène.