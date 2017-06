Dassault sélectionne Altran et Luciad pour la préparation de missions

Dassault a décidé de faire appel à Altran et Luciad pour préparer les pilotes de Rafale et de Mirage 2000. Ils fourniront le système de préparation OPERA, permettant « la simulation d'un entraînement et d'une mission », a annoncé Altran le 22 juin.

La simulation proposée par ce système repose sur de nombreuses données qui permettent aux pilotes de préparer aux mieux leurs missions. L'OPERA fournit ainsi des prises aériennes et satellitaires et des cartographies détaillées représentées en 2D et en 3D. Le système permet également d'inclure la « position des troupes alliées et ennemies », précise Altran.

Pour s'assurer que la stratégie opérationnelle est la bonne, l'OPERA « permet de pré-jouer la mission ». Les éléments sont ensuite « convertis dans un format spécifique pour être chargés dans les calculateurs de mission ».

D'après Altran, ce simulateur est facile d'utilisation et offre « une interface utilisateur fonctionnelle et intuitive ».

L'OPERA avait déjà été présenté lors de l'édition 2015 du salon du Bourget. Luciad avait alors annoncé que, grâce à ce système, les pilotes pouvaient préparer leurs missions en moins d'une heure.