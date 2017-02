Dassault retient Sabena Technics sur les Falcon 50 Marine

Dassault Aviation vient de retenir Sabena Technics pour réaliser en partenariat les travaux de modifications à réaliser sur les quatre Falcon 50M de la Marine nationale. Des appareils qui ont une double mission : surveillance de l'espace maritime et opérations de recherche et sauvetage. Les modifications portent sur la création d'une trappe permettant de larguer une embarcation de secours au plus près du ou des naufragés.

Les modifications seront apportées sur le premier Falcon 50M sur le site de Sabena Technics à Bordeaux et dont les ateliers et le bureau d'études disposent des agréments Part-Fra 21G et 21J. La conception y sera réalisée selon les spécifications de Dassault Aviation. Idem pour la production du "kit de modification" et son intégration sur l'avion. Les opérations de contrôle, d'essais et de certification seront réalisées avec les équipes des essais en vol et d'ingénieurs de Dassault Aviation.

Une fois la certification obtenue sur le premier Falcon 50M, les trois autres exemplaires seront modifiés dans les ateliers de Sabena Technics à Dinard qui réalisent déjà le MCO des appareils pour le compte de la Marine nationale. Le travail de modification sur le premier Falcon 50M doit commencer durant le premier trimestre 2018 et doit être achevé sur les quatre avions d'ici à la fin 2019.