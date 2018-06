Dassault renforce son implantation en Belgique

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Dassault Aviation a signé un protocole d'entente avec Thales Belgium pour l'implantation d'un centre d'excellence dédié à la cybersécurité en Belgique. Cet accord s'inscrit dans le cadre des compensations industrielles (appelées Intérêts essentiels de sécurité) liées à l'offre française de Rafale pour les forces aériennes belges. Ces retours liés sont annoncés par Dassault à hauteur d'au moins 20 milliards sur 20 ans et concerneraient quelques 5 000 emplois. Mais Dassault n’exclut pas une augmentation de ces chiffres. 80 accords ont d'ores et déjà été signés par la Team Rafale pour renforcer les partenariats industriels entre les deux pays. Parmi les coopérations envisagées, des centres de recherche sur l'interface homme-machine, la fabrication additive ou encore la simulation numérique, mais aussi la fondation d'un « centre de l'innovation » dans le domaine de la maintenance prédictive, ainsi que la mise en place d'un centre de maintenance Rafale.

