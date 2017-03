Dassault Rafale : le go au nouveau standard F4

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

"Je me réjouis également que le ministère de la Défense rappelle la nécessité de poursuivre l'acquisition de Rafale, au delà de la 4ème tranche actuellement en production, afin de répondre principalement aux besoins de l'armée de l'Air. Ce socle national consolidé confortera les atouts de notre avion pour les futurs marchés export", a commenté Eric Trappier, le président de Dassault Aviation.

Une bonne nouvelle pour les forces et les industriels. Ce n'est pas la seule. Le comité ministériel des investissements souligne également que "le lancement d'une future tranche de Rafale devra être décidé dans la prochaine LPM pour répondre aux besoins de l'armée de l'air". Comme un écho aux propos récents de Patricia Adam, présidente de la Commission de la Défense nationale et des forces armées.

Le standard F4 "prévoit également la prise en compte des évolutions attendues des missiles, de la motorisation et l'intégration de nouvelles capacités. Les premiers avions entièrement équipés de ce standard devraient être mis en service dès 2025 et certaines fonctionnalités seront disponibles dès 2023". Ce qui signifie qu'une première version du standard F4 succèdera dès 2023 au standard F3R qui doit être qualifié en 2018.

"Ce standard, intégrant le retour d'expérience des opérations, doit permettre de renforcer les capacités du Rafale à évoluer seul ou en coalition. Les développements vont porter notamment sur des améliorations des modes de travail en réseau, sur l'évolution des capteurs et leur intégration", souligne le communiqué du ministère de la Défense.

