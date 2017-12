Dassault Aviation mise toujours sur Daher

Le contrat entre Dassault Aviation et Daher prévoit la construction d'une plateforme logistique sur la zone d'Aérolians, dédiée à la distribution des rechanges des avions d'affaires Dassault Falcon.

Partenaires depuis des années sur la logistique des rechanges de toute la gamme des jets d'affaires Falcon, Dassault Aviation et Daher vont continuer à travailler ensemble mais plus au même endroit. La plateforme logistique actuellement située dans la zone aéroportuaire du Bourget sera en effet remplacée par une autre implantée sur la zone d'Aérolians, à proximité de l'aéroport de Paris/Charles de Gaulle. Le nouveau contrat entre Dassault Aviation et Daher prévoit la construction d'une nouvelle plateforme "largement automatisée et digitalisée. "Dimensionné dans la perspective à long terme de la flotte Dassault Aviation Falcon et conçu par les équipes d'ingénierie de Daher pour accueillir les flux de rechanges et de réparations aéronautiques, ce bâtiment sera doté de moyens de stockage innovants et d'un système de gestion interfacé pour accroître la performance globale". Outre l'efficacité attendue, des économies sont attendues puisque le nouveau site regroupera en un même endroit les équipes de rechanges des jets d'affaires Falcon de Dassault Aviation, de Daher et du transitaire. Le transfert sur le nouveau site est annoncé pour d'ici la fin de l'année 2018.