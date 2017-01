Dassault Aviation confirme ses prévisions 2016

Avancées lors de la présentation des résultats semestriels de Dassault Aviation, les prévisions de prises de commandes et de livraisons d'avions de combat Rafale et de jets d'affaires Falcon pour 2016 se sont depuis confirmées. Le constructeur a ainsi livré 49 Falcon neufs contre 55 en 2015 et neuf Rafale contre huit l'année précédente.

L'Egypte a ainsi réceptionné trois Rafale supplémentaires, s'ajoutant aux trois reçus en 2015. La France en a pris un de plus : six contre cinq en 2015. S'ajoutent deux Rafale Marine rétrofités au standard F3. En terme de commandes à l'export, Dassault Aviation enregistre les 36 Rafale commandés par l'Inde en septembre 2016. L'année précédente avait été plus faste avec les commandes successives de l'Egypte et du Qatar pour un total de 48 exemplaires fermes.

Les prises de commandes de jets d'affaires en 2016 confirment les turbulences que traverse le segment. Dassault Aviation enregistre 33 commandes de Falcon contre 45 en 2015. Les annulations ont affecté le Falcon 5X. Douze exemplaires ont ainsi été annulés en 2016. L'année précédent, 20 Falcon Netjet avaient été annulés.

Du coup, le carnet de commandes des Falcon continue de fondre : 63 exemplaires restaient à livrer au 31 décembre 2016 contre 91 à la même date de 2015. Par contre, celui du Rafale a repris des couleurs : 110 appareils à livrer, dont 78 à l'export; contre 83, un an plus tôt.