Daher introduit de nouvelles fonctionnalités sur ses TBM

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

« Les nouveautés introduites sur les TBM 910 et TBM 930 modèles 2018 illustrent notre politique d’innovation constante de nos avions », a commenté Nicolas Chabbert, vice-président directeur de la Business Unit Avions. « Elles visent à améliorer le confort à bord, tant des pilotes que des passagers, au vu du développement des ventes de TBM aux entreprises et aux opérateurs commerciaux. »

Chaque siège des modèles TBM 910 et TBM 930 modèles 2018 est doté de coussins chauffants. Une fois la commande principale enclenchée par le pilote, chaque occupant peut activer le chauffage par un interrupteur placé sur l’assise du siège et sélectionner un chauffage modéré ou fort.

Daher annonce l’introduction de nouvelles fonctionnalités sur ses TBM 910 et TBM 930. Parmi celles-ci figurent des sièges chauffants électriques, des masques à oxygène équipés d’un nouveau système de communication et une console centrale de commandes avec rétroéclairage.

Actualité Aviation légère et d'affaires

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.